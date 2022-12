Napoli, manifestazione per le vittime di investimenti stradali

39 Visite

Napoli, manifestazione per le vittime di investimenti. “Carcere per chi uccide al volante, subito modifica al Codice stradale. Velocizzare procedure per dissuasori di velocità” .

Un corteo silenzioso si è snodato lungo via Caracciolo attraversando piazza Sannazzaro per arrivare fino a Piedigrotta in ricordo delle vittime degli investimenti stradali. I partecipanti hanno percorso le strade che hanno visto tre vittime in due mesi, mantenendo accese le torce dei cellulari.













