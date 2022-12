MERITOCRAZIA ITALIA: nuovi progetti e nuove idee all’esito della Direzione nazionale

32 Visite

Si sono chiusi da poco i lavori della Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia.

Anche in questa seconda giornata, ad ampia partecipazione, sono state condivise idee e proposte sui temi delicati e attualissimi della formazione, della promozione del Merito, dei modelli attuativi del Pnrr, della Giustizia e della riforma della legge elettorale.

Ai saluti istituzionali di Raffaele Tecce, componente del Comitato scientifico MI, è seguita la relazione introduttiva del Presidente Nazionale Walter Mauriello, che ha sottolineato il contributo decisivo della cittadinanza attiva nell’opera di costruzione di una Società realmente equa e meritocratica: «solo i soggetti pensanti possono immaginare percorsi differenti. Siamo orgogliosi di un Movimento come il nostro, in cui ciascuno può liberamente esprimere la propria idea. Cerchiamo di sensibilizzare grazie alla voce di persone serie, umili e garbate».

Nel corso della mattinata, sono intervenuti anche il Sen. Francesco Urraro, che ha affermato con convinzione quanto sia necessario permeare la gestione del Pnrr con il valore del merito, in aderenza con i valori che segnano la nostra identità nazionale; e il Prof. Andrea Buratti, Professore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ha invece portato in evidenza la necessità che le istituzioni governative si impegnino a ricomporre le frammentazioni sociali, auspicando una responsabilizzazione della classe politica;

A seguire, ha preso la parola Giuliana Albarella (Presidente CREA), per la presentazione dei corsi della scuola di formazione politica Crea per il 2023.

In collegamento streaming, Luca Vullo (Coach esperto di comunicazione, TEDx speaker e showman) ha sostenuto quanto sarebbe necessario alla luce delle nuove forme di comunicazione e al fine di assicurare massima inclusione, recuperare un’intelligenza emotiva, purtroppo oggi assente nelle relazioni umane tra i giovani. Meritocrazia Italia sottoporrà presto all’attenzione delle Istituzioni un progetto di promozione della comunicazione non verbale ed emotiva.

L’occasione di confronto è stata utilissima per mettere in luce, una volta di più, il ruolo strategico di una partecipazione coraggiosa di tutti. Servono creatività nel proporre progetti, visione e studio per uscire dallo stallo nel quale la politica si trova, immobile, ormai da troppo.

Un governo senza idee può dimostrare soltanto di essere al volante di un Paese, ma certo non anche di poterlo e saperlo guidare.

