95 Visite

Allo stadio Al Bayt gli uomini di Deschamps hanno superato quelli di Regragui: a segno Theo Hernandez e Kolo Muani. Marocchini pericolosi, ma non sono riusciti a concretizzare. Per i francesi, campioni in carica, è la seconda finale in due edizioni consecutive del Mondiale: il 18 dicembre affronteranno l’Argentina. Il 17 il Marocco si giocherà il terzo posto con la Croazia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS