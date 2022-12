Marano, movimento terra non autorizzato: scatta il sequestro tra via Corree di sopra e via Labriola

345 Visite

Un appezzamento di terreno, all’incirca di 3 mila metri quadri, è stato sequestrato stamani dagli agenti della polizia municipale di Marano. Il provvedimento è stato adottato sulla scorta di una movimentazione di terreno eseguita – secondo i vigili in maniera impropria – nel fondo che è a ridosso della scuola Siani. In azione stamani, sotto una pioggia battente, c’era un escavatore che ha sradicato una larga fetta di vegetazione e movimentato un’ampia porzione di terreno. Il provvedimento è stato notificato al proprietario del suolo, che aveva nei giorni scorsi inviato una pec all’ente comunale per segnalare l’avvio di un’operazione di pulizia dell’area. Secondo gli inquirenti, invece, si è andati oltre il consentito.













