Carceri, Gruppo Lega Campania: “Momento delicato. Massima solidarietà agli agenti. Riforma necessaria”

“Il momento è estremamente delicato, dall’inizio dell’anno siamo a 81 suicidi. La notizia dell’ennesimo episodio che riguarda un giovane detenuto, padre di famiglia, che si toglie la vita a Poggioreale riaccende l’attenzione su una questione che va affrontata con piglio, come accennato dal ministro Nordio in più occasioni. Urge una riforma carceraria efficace. Tuttavia, non possiamo restare indifferenti alla violenza nelle strutture detentive. Condanniamo con fermezza quanto accaduto a Nisida ed esprimiamo solidarietà agli agenti della penitenziaria. Chi si rende protagonista di eposodi di violenza non sceglie mai la strada giusta”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lega in Campania.













