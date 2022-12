Marano, quel boato in via Madre Teresa di Calcutta e la richiesta di un sopralluogo tecnico

Gentile direttore, le scrivo sperando di ricevere attraverso il suo portale un minimo di attenzione da parte del Comune. Dopo i fatti di Ischia la mia preoccupazione per le sempre peggiori condizioni della strada in cui vivo, via Madre Teresa di Calcutta, e per il forte boato che circa 15 giorni fa ci costrinse ad uscire dalle nostre case è aumentata. Il boato al quale i carabinieri non hanno saputo dare una spiegazione. La presenza di avvallamenti cave e costoni ci preoccupa, credo sia necessario un sopralluogo di tecnici per verificare le condizioni dei luoghi soprattutto in concomitanza delle copiose piogge di questi giorni.

Dopo quanto successo ad Ischia le nostre preoccupazioni ci sembrano più che legittime ben conoscendo anche le caratteristiche del nostro territorio collinare.