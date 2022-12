Quarto, abusivismo nel rione popolare: rimossi paletti, sbarre e cancelli

159 Visite

A Quarto è in corso di esecuzione una vasta operazione antiabusivismo. Da stamani, su richiesta del settore patrimonio e beni confiscati alla camorra dell’ente flegreo, nel rione ex 219 sono in corso operazione di rimozione di paletti, sbarre, cancelli e baracche abusive. In campo, oltre agli operai dell’ufficio tecnico comunale, anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale tenenza. Sono centinaia i paletti e i manufatti abusivi rimossi o in corso di rimozione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS