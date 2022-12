Portici: carabinieri impegnati nella lotta allo spaccio di droga. Fidanzati in manette

256 Visite

Blitz anti-droga a Portici da parte dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco insieme a quelli della Stazione di San Giorgio a Cremano che questa notte hanno arrestato una coppia di pusher.

A finire in manette Emanuele Palma*, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine e la sua compagna convivente incensurata – classe ’98.

I Carabinieri hanno “osservato” i fidanzati per diverso tempo, accertando i loro comportamenti illeciti, fino a intervenire e bloccarli. Nelle tasche dei 2 una dose di cocaina e 13 dosi di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella loro abitazione e in un deposito di via Caportano riconducibile alla coppia. Rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di quasi 100 grammi, altri 11 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e appunti con sopra la verosimile contabilità dell’attività di spaccio.

La coppia è in attesa di giudizio.

* nato a Pollena Trocchia (NA) il 4 settembre 1987













