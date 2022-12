Giugliano, controlli dei carabinieri nei locali della movida tra sanzioni e lavoratori con il reddito

247 Visite

Inizia il weekend e con esso anche i controlli dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno controllato diverse attività della zona. Focus del servizio il contrasto al lavoro sommerso e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato il socio di una società che detiene un Lounge bar a via Prolungamento Pigna. Dagli accertamenti sono emersi la mancata visita medica dei lavoratori e la loro omessa formazione. 3 i lavoratori in nero trovati nel locale e tra questi 2 sono percettori del reddito di cittadinanza per cui saranno segnalati all’Inps.

Denunciato anche l’amministratore unico di un altro locale notturno a via San Francesco a Patria. Le inosservanze emerse sono state le stesse del Lounge bar. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato 3 lavoratori in nero e 1 di questi – segnalato all’Inps – percepiva il reddito di cittadinanza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS