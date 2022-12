Mugnano, “Notte di stelle” e solidarietà. Tra gli ospiti Tony Tammaro, Granatino e Rosalia Porcaro

285 Visite

Solidarietà, musica, divertimento e tanti ospiti speciali che hanno voluto sostenere l’evento di beneficenza ‘Notte di Stelle’, giunto alla terza edizione. Sabato 17 dicembre, dalle ore 20.30, nel teatro comunale di Mugnano, parterre d’eccezione per raccogliere fondi a favore dell’associazione ‘Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi Onlus’. L’organizzatore Michele Chianese, che presenterà la serata con Monica Pignataro, ha svelato gli artisti che saranno presenti (con un grande ospite a sorpresa): ci saranno i cantanti Tony Tammaro, Ivan Granatino e Luis Navarro; i comici Rosalia Porcaro e Salvatore Gisonna e anche il Key Gospel Choir. Per accedere all’evento, che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Mugnano e che è inserito nel ‘Cartellone degli Eventi metropolitani’, è possibile acquistare un biglietto da 10 euro (che saranno interamente devoluti all’associazione) all’ingresso del teatro oppure prenotando al 3391729705 (o con un messaggio tramite le pagine Facebook o Instagram di CampaniaLike). L’ideatore dell’evento, Chianese, sottolinea la volontà di “donare un sorriso ai tantissimi che hanno già dato adesione e che saranno presenti alla serata e soprattutto aiutare una associazione che da anni lotta contro un’emergenza ambientale che interessa tutti noi e le prossime generazioni. E’ un appuntamento ormai consolidato, mi preme ringraziare il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro e tutta l’amministrazione per aver sposato il progetto. Non mancheranno le sorprese e sono sicuro che sarà un sabato speciale per tutti”. Il primo cittadino Luigi Sarnataro invece ha detto che “dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. Notte di Stelle giunge alla sua terza edizione. Per me, che ho assistito alla sua nascita, alla sua “pausa” causa lockdown è una grande gioia assistere alla sua resurrezione. Si respira l’atmosfera natalizia, e siamo orgogliosi di ospitare artisti così bravi nel nostro teatro comunale. Ma è ancora più bello sapere che si esibiscono gratuitamente, devolvendo l’intero incasso della serata a bambini poco fortunati. Ringrazio personalmente Michele Chianese per questa felice intuizione e per la caparbietà con la quale, anno dopo anno, si impegna a far crescere questa kermesse che è già diventata ormai tradizione nel nostro calendario di eventi natalizi”.













