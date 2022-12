Marano, lo sfogo di marito e moglie: “Niente conferimenti all’isola ecologica, protestiamo e arrivano i vigili. Così si incentivano i furbetti del sacchetto”

736 Visite

Ambiente, cittadini virtuosi ed ente comunale e aziende perennemente in difficoltà. Poco fa, all’esterno dell’isola ecologica, si sono presentati due residenti, Antonio Guarino e Patrizia Musella, marito e moglie, entrambi docenti. Avrebbero voluto conferire presso il sito due buste contenente materiale in legno, un plastico nello specifico, utilizzato per alcune scene teatrali.

I dipendenti presenti nel sito, secondo il racconto dei cittadini, hanno riferito loro di non poter accogliere tali materiali, in questo particolare momento, a seguito di disposizioni aziendali. Ne è nata una polemica, con i residenti che insistevano affinché potessero conferire il materiale ingombrante, ma la situazione non si è sbloccata fino all’arrivo della polizia locale. “Ho lasciato, in segno di protesta, le due buste davanti all’isola ecologica. Nessuno mi ha fornito documentazione del provvedimento aziendale né ve ne è traccia sul sito del Comune – spiega Antonio – Un comune che rispetta i contribuenti potrebbe accordarsi con altri limitrofi per coprire il servizio. Evidentemente si preferisce che la gente sversi illegalmente in strada. Alla fine i vigili mi hanno intimato di portare via le buste, pena l’irrorazione di una sanzione di 600 euro. In questa città – aggiunge – anziché premiare i cittadini virtuosi li si esaspera all’inverosimile”.













