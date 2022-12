Ercolano: ritrovato messale rubato il giorno prima. Carabinieri arrestano 45enne

81 Visite

Siamo a Ercolano e la sera del primo dicembre ignoti hanno rubato nella chiesa “Santissimo Rosario”. Bottino un messale custodito nei locali interni del sacro edificio. Partono le ricerche dei Carabinieri della locale Tenenza e le indagini iniziano proprio nei pressi della Chiesa in Corso Italia con controlli a veicoli e persone. E’ la mattina del giorno dopo il furto quando, tra i vari accertamenti dei militari, un uomo si rifiuta di fornire i propri documenti. Si tratta del 45enne Domenico Fiore* ed è già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri approfondiscono il controllo e l’uomo viene perquisito. Nello zaino un messale. Il 45enne minaccia e spinge i Carabinieri che con non poche difficoltà riescono a portarlo in caserma. Dagli accertamenti il messale trovato addosso all’uomo è proprio quello rubato.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il libro liturgico è stato restituito al parroco Don Marco Ricci, amministratore della Chiesa “Santissimo Rosario”.

*NATO A TORRE DEL GRECO IL 21 NOVEMBRE 1977













