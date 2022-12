Continua la striscia positiva dell’Aktis Acquachiara: i biancoazzurri pareggiano 10-10 con il CN Latina

72 Visite

Quarto risultato utile consecutivo per l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la quinta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 pareggia in trasferta, 10-10 il punteggio finale, contro il Centro Nuoto Latina dell’ex Manuel Rossa.

Deve ancora rinviare l’appuntamento con il primo successo esterno il sette partenopeo che torna però, dal difficile campo di Anzio, con un punto importante sia per la classifica che per la serenità con cui permette alla squadra di poter riprendere il lavoro in vista del derby di sabato prossimo contro il Circolo Canottieri Napoli.

A decidere le sorti di una sfida nella quale le due contendenti si alternano nella conduzione delle operazioni il tiro di rigore che, con glaciale freddezza, Fabio Angelone, top scorer dell’incontro con un poker, trasforma a cinquantuno secondi dal suono della sirena conclusiva. Il sette in calottina scura approccia bene il match portandosi sul 3-0 in poco più di due minuti, subisce il ritorno dei padroni di casa ma, ancora una volta, quando i rivali capovolgono il punteggio grazie al 2-0 realizzato ad inizio del secondo quarto e ribaltano a proprio favore l’inerzia del confronto dimostra la crescita caratteriale di un roster che, per età media, è uno dei più giovani del torneo

La capacità di produrre una notevole mole di gioco e l’abilità nel riuscire a finalizzarlo sono le certezze di questo primo scorcio di torneo per la truppa allenata da Walter Fasano. La squadra è consapevole di poter crescere partita dopo partita e quando riuscirà a mettere a punto tutti gli automatismi difensivi registrerà un nuovo significativo step di crescita che le potrà consentire di migliorare ulteriormente il suo già ottimo standard di rendimento.

Al termine della sfida il tecnico salernitano commenta così l’andamento del match:” Partita nella quale abbiamo iniziato nel migliore dei modi, siamo andati sul 3-0 e stavamo giocando davvero bene. Fuori casa, come sempre, soffriamo il pressing e la fisicità degli avversari. Terzo e quarto tempo abbiamo sbagliato più del dovuto in attacco e abbiamo concesso qualche gol di troppo dal centro che dobbiamo evitare, bisogna migliorare questo aspetto in fase difensiva. Siamo andati anche sul -2 ad un certo punto della gara e siamo stati bravi a riprenderla alla fine. È stata una partita dai due volti perché i primi due tempi li abbiamo giocati in maniera pulita poi quando si gioca una pallanuoto poco dinamica ed in attesa del fischio dell’arbitro soffriamo perché poi abbiamo faticato in attacco. I ragazzi, anche chi è entrato a gara in corso, hanno giocato tutti una buona gara. Siamo contenti per questo quarto risultato utile consecutivo, ci apprestiamo a giocare contro Circolo Canottieri Napoli e Rari Nantes Florentia con la serenità di aver disputato un lusinghiero scorcio iniziale di torneo”.