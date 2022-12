Giudice di pace Marano, le sorti dell’ufficio si decidono il 14 dicembre a Roma

179 Visite

Si terrà il 14 dicembre, presso la sede del Ministero della giustizia, il summit decisivo sulle sorti dell’ufficio del Giudice di pace di Marano. Il Ministero vuole appurare, dopo la richiesta di chiusura formulata dal presidente del tribunale Napoli nord e le successive richieste messe in campo da politici e rappresentanti degli avvocati, di valutare se sussiste nel concreto la possibilità di un salvataggio. Tra i comuni invitati all’incontro figura anche quello di Giugliano, attualmente non in convenzione. La struttura viene gestita grazie alla suddivisione dei costi tra i vari enti: non tutti però sono puntuali nelle liquidazioni e ad anticipare è Marano, comune capofila. Altre problematiche emerse sono quelle di natura strutturale. E c’è poi la vicenda della proprietà dell’immobile per due terzi persa dal Comune di Marano in favore di due privati e con modalità che avrebbero dovuto far drizzare le antenne a tanti.













