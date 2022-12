Campania, Nappi (Lega): invece di criticare Governo, De Luca lanci piano per lavoro

129 Visite

“De Luca la smetta di criticare il Governo sulla legge di Bilancio e si attivi con i fatti per la Campania. Gli si presenta una grande occasione attraverso la legge di stabilità regionale; al posto del solito ‘documentino’ burocratico e clientelare, lanci un progetto serio per il lavoro, per lo sviluppo dei territori e per le politiche sociali. Se non sa come fare, basta chiedere, noi faremo la nostra parte. A tal riguardo proponiamo di realizzare un grande piano per l’occupazione con l’utilizzo dei fondi della programmazione europea. E siamo pronti a fare da ponte con il Governo nazionale e a mettere in campo la sinergia necessaria per una operazione che in primo luogo veda la Campania protagonista di una svolta sul versante delle politiche del lavoro, e rappresenti anche la risposta alle sterili polemiche sulla presunta soppressione del Rdc”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













