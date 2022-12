Ischia, zona rossa: 54 famiglie rifiutano allontanamento

66 Visite

È diventato operativo a Casamicciola il “Piano speditivo di Protezione civile” che prevede l’allontanamento temporaneo di oltre mille persone dalle aree interessate dalla frana del 26 novembre scorso. Il piano, che durerà fino alle 16 di sabato, è scattato in concomitanza con l’inizio dell’allerta gialla sull’isola d’Ischia. Per le aree rosse è stato previsto un servizio di navette per consentire il trasferimento dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. Le forze dell’ordine garantiranno il servizio anti-sciacallaggio.

Cinquantaquattro famiglie residenti nella “zona rossa”, però, non si sono allontanate dalle proprie case. Lo ha reso noto il commissario Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo «opera di convincimento e persuasione» con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri. Al momento sono 341 le persone sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la frana, una novantina hanno notificato di aver trovato autonoma sistemazione e molte altre – rispetto alle oltre mille potenzialmente interessate – si sono mosse da sole verso famiglie e amici.













