Marano, viabilità caos tra via Vallesana e gli angusti vicoletti. Le proposte dei lettori

Gentile direttore, scrivo anche a lei dopo aver parlato col comando dei vigili urbani che ringrazio per la disponibilità che hanno dimostrato nel rispondere alle mie perplessità. Il punto è il seguente: stamane hanno installato, a via Vallesana, due pali per restringere la carreggiata ed evitare che camion e furgoni di grossa portata passino per quell’angusto vicoletto cosi da permettere al traffico di scorrere in maniera più rapida. Posso esser d’accordo con lo scopo ma non riesco ad esserlo con la modalità di prevenzione adottata. Facciamo che, in questi giorni, io abbia bisogno di un’ambulanza che venga a prendermi a casa. Abitando a cupa Dormiglione, quindi più su del vicoletto in cui si immettono le auto, morirei nella suddetta ambulanza perché questa, dopo aver passato una buona mezz’ora nel traffico per salire, non potrebbe più scendere e tornare indietro. La fila di auto le impedirebbe il passaggio e i dissuasori impiegati per il restringimento della carreggiata farebbero il resto perché da ostacolo ad un’emergenza. Ora mi chiedo: stiamo facendo dei tentativi o riusciamo a trovare una soluzione definitiva?

Il Comune può puntellare il palazzo di via Vallesana, interessato dalle infiltrazioni, con strutture che lascino un paio di metri alla carreggiata? Naturalmente resterebbe il divieto per il transito dei mezzi pesanti ma almeno sarebbe più semplice uscirne in caso di emergenza. Oppure: perché non si riapre il primo vico Vallesana così da dividere il traffico in entrambi i vicoli. L’intervento di messa in sicurezza è stato eseguito, cosa si aspetta a togliere le transenne? Inoltre: si può pensare ad un dispositivo di traffico alternativo per evitare che centinaia di auto si imbottiglino dietro queste strade anguste? Magari invertendo il senso di marcia a via Di Somma e permettendo, a chi sale dal corso Italia, di girare anche destra su via Merolla per poche decine di metri. Eppure sono proprio di questi giorni i numerosi video postati anche dalle sue pagine che vedono ambulanze in grave difficoltà per quelle stradine. Davvero si aspetta che succeda una disgrazia per risolvere la situazione? Dobbiamo sperare di stare sempre bene noi quassù, a cupa Dormiglione, altrimenti la vedo veramente nera. Sperando che queste domande arrivino a chi di dovere e che, soprattutto, ci siano risposte esaustive, la saluto cordialmente.

A. F. L.