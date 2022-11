NINO D’ANGELO RADDOPPIA A NAPOLI: NUOVA DATA

248 Visite

Inarrestabile Nino D’Angelo: a gentile richiesta raddoppia a Napoli l’appuntamento con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’ che sarà in scena al Palapartenope il 14 e il 15 aprile 2023.I biglietti per la seconda, nuova data, sono in vendita da questa mattina su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Reduce da un tour estivo che ha fatto registrare praticamente ovunque il sold-out, Nino D’Angelo tornerà in scena dal prossimo marzo per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarlo e per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vederlo dal vivo in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. “Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”, le parole di Nino D’Angelo, che non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

I biglietti del tour, prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni, sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Le date a Napoli sono a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live.













