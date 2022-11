Tragedia Ischia, il ministro Fratin: “Mettere in galera i sindaci che coprono gli abusi edilizi”

228 Visite

Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare» eventuali abusi edilizi. Questa la forte dichiarazione del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di Rtl102,5, secondo cui, inoltre, «il disastro» di Ischia «sarebbe stato evitato se non avessero costruito nell’alveo e se fossero state fatte le opere di messa in sicurezza. Ci sono stanziamenti per quell’area previsti da dieci anni e oggi risultano solo a livello progettuale», ha ricordato. «Io confischerei cio che e abusivo e valutando che ciò che e pericoloso va demolito».