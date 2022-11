Varcaturo: una busta vola dalla finestra. Carabinieri arrestano coppia

246 Visite

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Marco Izzo* 34enne già noto alle forze dell’ordine e una 29enne incensurata.

Siamo a Varcaturo e nel primo pomeriggio i militari decidono di controllare Izzo, sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri sono sotto casa del 34enne quando notano la compagna convivente dell’uomo lanciare una busta dalla finestra. Nella busta, raccolta dai militari che avevano visto la scena, 51 dosi di cocaina, 12 stecchette di hashish e 4 dosi di marijuana. Parte la perquisizione domiciliare e lì viene rinvenuto e sequestrato un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 620 euro ritenuta provento del reato.

I 2 sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria: il 34enne è nel carcere di Poggioreale mentre la donna in quello di Pozzuoli.

* NATO NAPOLI 18.09.19­88













