MARANO SVENTOLA BANDIERA BIANCA. NON SI SALVA NULLA, MA I CITTADINI (SENZA SPINA DORSALE) SANNO SOLO LAMENTARSI SUI SOCIAL

A Marano non funziona più niente (a parte il giornale Terranostranews) ormai da anni e negli ultimi mesi (con la peggiore triade commissariale mai apparsa in città) le cose sono peggiorate sempre: strade chiuse (11), strade al buio, case al buio, case senza acqua, rifiuti ovunque, strade dissestate, servizi comunali al limite del ridicolo o oltre il ridicolo. I cittadini si lamentano, da mani a sera. Sono gli stessi che però non hanno un minimo di orgoglio e che non riescono nemmeno ad organizzare uno straccio di manifestazione di protesta o a denunciare le illegalità e i disservizi alle autorità preposte, anch’esse ormai alla frutta, distanti, assenti, pigre, svogliate e forse anche altro.

Peggio dei cittadini solo le forze politiche, da destra a sinistra, perlopiù colluse, contigue con pessimi ambienti, interessate solo ai piccoli tornaconti di bottega. Uno strazio infinito. Ogni aspetto della vita pubblica e privata di Marano è inquinato dalle fondamenta: non c’è nulla di legale a Marano, niente. Si va avanti da decenni a suon di compari e comparielli. E anche la malavita organizzata sta all’ammazzacaffè: quattro gatti senza amore per il territorio, dediti perlopiù alle estorsioni e poco altro. Datevi all’ippica.













