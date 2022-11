Frana di Ischia, la Procura indaga sugli appelli inascoltati

59 Visite

I magistrati napoletani valutano le denunce – tra cui 23 mail pec – e gli appelli caduti nel vuoto. Vogliono ripercorrere la catena di segnalazioni, così come sono state spedite alle autorità locali (dal sindaco di Casamicciola alla protezione civile e alla Prefettura), in un crescendo di allarmi rimasti inascoltati. Sos che si sono rivelati drammaticamente concreti, come ha dimostrato il dramma che si è abbattuto su Casamicciola, a partire dalle cinque di sabato mattina. Dunque, la Procura di Napoli è in campo.

Un intero pool è mobilitato, si lavora per disastro colposo, facile immaginare il primo passo da parte degli inquirenti: acquisire le mail che sono state spedite negli ultimi due mesi dall’ex sindaco di Casamicciola, l’ingegnere Giuseppe Conte. Non un cittadino qualsiasi, dunque, dal momento che – nel corso degli anni Novanta – l’ingegnere Conte ha ricoperto anche il ruolo di dirigente nel settore acque e acquedotti della Regione Campania, forte di una conoscenza consolidata del territorio e delle sue criticità.













