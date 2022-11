Juventus, il Cda del club si è dimesso. Lascia anche Agnelli dopo 12 anni

169 Visite

Il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in blocco. Alle prime indiscrezioni del tardo pomeriggio sono seguite le azioni ufficiali: a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli (che lascia il club dopo 12 anni), il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Heywood. Restano le deleghe da amministratore delegato per Maurizio Arrivabene, con Maurizio Scanavino nuovo direttore generale.