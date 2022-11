Quartieri Spagnoli: arrestati tre spacciatori

157 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Grotta Mastrodatti una persona avvicinarsi ad un appartamento da cui sono usciti un uomo e una donna ed hanno visto quest’ultima cedergli qualcosa.

Gli agenti hanno raggiunto l’acquirente trovandolo in possesso di una bustina di cocaina del peso di circa 0,3 grammi; poco dopo, in prossimità dell’abitazione si è avvicinata un’altra persona a cui la donna ha consegnato un involucro; in quel momento, mentre gli operatori stavano per intervenire, l’uomo che era in casa con lei li ha notati e ha opposto una viva resistenza nei loro confronti, consentendole di rientrare in casa.

Gli operatori hanno effettuato un controllo trovando, in prossimità di un condizionatore esterno all’appartamento, un involucro contenente circa 9 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, mentre nell’abitazione lì vicina e in uso al figlio hanno rinvenuto 1490 euro.

C.P., di 53 anni, A.R., di 49 anni, e F.P., di 28 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente; inoltre, il 49enne, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato denunciato per evasione e per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.













