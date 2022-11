Controlli ai Quartieri Spagnoli: rimossi 120 paletti

170 Visite

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Monte Poveri Vergognosi, Speranzella, Pergolella Morbillo, Simonelli e Scura, in vico Lungo Teatro Nuovo, vicoletto I Consiglio, vico Soccorso, vico Campanile al Consiglio, vico Trucco, vico Pergolella alla Carità, vico Grotta Mastrodatti, vico Paradiso e gradini Paradiso.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 16 motoveicoli e 6 autovetture poiché trovati in stato di abbandono, inoltre sono stati rimossi 120 paletti in metallo abusivamente installati sul suolo pubblico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS