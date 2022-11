Dissesto del territorio e cemento ovunque (anche oggi): la Regione semplifica e i Comuni non approvano i Puc. Uffici tecnici complici dei disastri

334 Visite

Le tragedie non sono solo frutto del caso o solo dei cambiamenti climatici. La mano dell’uomo c’è quasi sempre. E c’è anche, con ogni probabilità, anche per l’ennesima tragedia di Ischia.

Nel 2017 un articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa riportava che Ischia era l’isola capitale dell’abusivismo. La Protezione civile sentenziava che “un ischitano su due costruisce illegalmente”. Tutto questo, però, non serve e non basta a far sì che sul fronte del cemento ci sia una inversione di tendenza.

Pochi mesi fa, infatti, la Regione Campania – che oggi chiede aiuto a destra e a manca per il caso Ischia – ha approvato una ulteriore legge di semplificazione edilizia. Legge bocciata dal governo dell’epoca e ritenuta da molti incostituzionale.

I Comuni della provincia di Napoli, quasi tutti a dire il vero, non approvano i piani urbanistici comunali – anche grazie alle infinite proroghe concesse dalla Regione – e il risultato è che si continua a costruire o sanare ovunque. Gli uffici tecnici continuano a rilasciare permessi a iosa proprio perché, in mancanza di nuovi Puc, non scattano le cosiddette norme di salvaguardia del territorio.

Queste cose le dovrebbero dire i vari Meloni, Salvini e gli altri, ma non sono capaci o non possono dirlo, perché anche nei loro partiti ci sono gli “schiavi” del cemento.

Da Quarto a Mugnano, da Giugliano a Marano, passando per Ischia e le zona vesuviana c’è da anni un fiorire di nuove costruzioni e di distruzione di suolo. Cemento ovunque anche per realizzare distributori di carburanti o per l’installazione di antenne telefoniche, che godono tra l’altro di leggi speciali. Si costruisce ovunque, in barba ad ogni criterio o quanto meno al buon senso, ma poi si polemizza e si piangono i morti.













