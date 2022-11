La Procura di Milano chiede il processo per l’infettivologo Massimo Galli

138 Visite

La Procura di Milano ha chiesto il processo per l’infettivologo Massimo Galli tra gli indagati in un’inchiesta su presunti concorsi truccati. Lo scorso 30 settembre la Procura aveva chiuso le indagini preliminari relative a procedure concorsuali di selezione per i posti di professore e ricercatore universitario nei confronti di 25 persone, tra cui lo stesso Galli, per i quali si è proceduto con fascicoli autonomi in relazione alle singole vicende.













