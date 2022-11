Stipendi operai Tekra, Di Fenza: “Vicini alla risoluzione, entro lunedì promessi i pagamenti”

107 Visite

In queste ore ho interloquito con la Commissione Straordinaria del Comune di Marano in merito al mancato pagamento degli emolumenti stipendiali dei dipendenti Tekra, e mi è stato assicurato che gli sforzi dell’Ente saranno massimi per garantire la risoluzione del problema in tempi brevi. Noto con piacere che, ancora una volta, è prevalso il buonsenso delle parti in causa e la Tekra entro lunedì, ha promesso, che effettuerà i bonifici. E’ doveroso ricordare che il comune di Marano non è il datore di lavoro degli operai pertanto ogni ritardo non è imputabile alla Stazione Appaltante. Un plauso va agli operatori ecologici che con tanta pazienza, in un momento delicato, hanno protestato in maniera civile e durante l’emergenza rifiuti hanno comunque ripulito la città pur senza stipendio. Così scrive in una nota Pasquale Di Fenza , Consigliere Regionale di Centro Democratico.













