Kung fu, successi agli Europei di Atene per i nazionali del team Asia

Con la fine delle restrizioni dovute all’evento pandemico che ha devastato il mondo, tutte le attività che normalmente accompagnavano la nostra vita, sono ritornate a far parte del quotidiano. Il Teatro, la Musica e lo Sport hanno prepotentemente riaffermato i loro valori. Anche gli sport, comunemente denominati “poveri” che hanno la sfortuna di non attenzionare molto i media, stanno portando il tricolore italiano sui podi di ogni competizione. La madre di tutte le Arti Marziali, il Kungfu Wushu, non poteva mancare all’appello e proprio in questi giorni, dal 10 al 16 Novembre 2022, si sono tenuti ad ATENE i Campionati Europei delle varie categorie e discipline di gara. La Nazionale Italiana è stata più che ben rappresentata da alcuni ragazzi campani. Gli atleti della FIWuK Federazione Italiana Wushu Kungfu – CONI , pupilli dell’A.S.I.A. (Accademia Studi Interdisciplinari Arti marziali), Allenati a Qualiano (Na) dal Maestro Maurizio Di Benedetto, presso la Palestra ATLANTIDE di Villaricca. Sono partiti in 4 da Qualiano in gran parte autofinanziati • Claudio Di Benedetto, Medaglia d’ORO CAMPIONE EUROPEO categoria Senyores imitativi • Simone Rullo, Medaglia d’ORO CAMPIONE EUROPEO categoria Juniores ShaolinQuan • Vittorio Gelmi, Medaglia d’ARGENTO VICE CAMPIONE EUROPEO categoria juniores imitativi • Trecy Picascia, due volte Medaglia di BRONZO categoria Juniores femminile Taijiquan e Taijijian

Un grande plauso ad ATLETI che non si arrendono davanti a nessuna avversità e che già in passato prima del fermo pandemico avevano dimostrato la loro bravura, conquistando svariati titoli Italiani e tre medaglie d’ARGENTO ai Campionati Mondiali di Emeishan in Cina. Vanno ricordate alcune persone che grazie alla loro sensibilità hanno reso possibile la trasferta, contribuendo con uno sforzo reale all’impresa. Il Presidente CONI Campania Prof. Sergio Roncelli, la Palestra ATLANTIDE, il Dott. Orazio Bianco della B.Service srl, il Vice Presidente Nazionale ENDAS Gianluca Esposito, il Sindaco di Qualiano il Dott. Raffaele de Leonardis e non ultimi tutti i ragazzi, compagni di allenamento che si sono volontariamente autotassati per contribuire alle spese della trasferta. Prossimi appuntamenti in programma le finali 2022 dei Campionati Italiani a Catania, le Universiadi CIO e i prossimi Campionati Mondiali negli USA…













