Piantedosi a Napoli parla di occupazioni abusive e criminalità giovanile. Un mare di banalità e zero soluzioni

NAPOLI: PIANTEDOSI, ‘ISTITUZIONI IMPEGNATE SU PROBLEMA CRIMINALITA’ MINORILE’Napoli, 18 nov. (Adnkronos) – “Qui a Napoli c’è un problema, molto specifico e più forte che altrove, che ruota attorno ai temi del disagio giovanile e della criminalità minorile.Le soluzioni sono complicate, incrociano temi che vanno oltre la semplice riscrittura del Codice penale o iniziative di contrasto e di repressione.Ci stiamo ragionando, c’è anche un’analisi sui temi della dispersione scolastica e su quanto incide. C’è sicuramente impegno, confidiamo quanto prima di registrare l’incidenza in positivo di questo lavoro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli.Piantedosi ha tenuto a sottolineare “la perfetta conoscenza del fenomeno qui da parte delle istituzioni, anche nelle sue particolarità e suddivisione territoriale, e la piena sinergia tra le istituzioni, che affrontano il tema non solo per lo spirito che gli compete per missione istituzionale,ma con una passione che va ben oltre.Le loro indicazioni, i loro suggerimenti e le riflessioni saranno oggetto di approfondimenti successivi che porterò anche ai miei colleghi di governo”.

Sicurezza: Piantedosi, problemi comuni aree Milano Roma e Napoli

(AGI) – Napoli, 18 nov. – “Le tre principali aree metropolitane, Milano, Roma e Napoli, hanno problemi in comune che meritano di essere trattati insieme, seppur con le rispettive specificita’, ma in maniera distinta da altri temi che riguardano la restante parte del territorio nazionale”. Nel punto stampa convocato nel capoluogo campano, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi traccia la linea di azione. Soffermandosi sulla situazione del capoluogo campano, il capo del Viminale sottolinea come la citta’ meriti un’attenzione importante anche perche’, dopo il Covid, “sta vivendo una ripartenza e oggi vive di turismo dodici mesi l’anno, 24 ore su 24. Sono temi che ci portano a riflessioni che vanno affrontate con metodologie diverse rispetto al passato”, aggiunge. Ricorda poi che, oltre alle unita’ aggiuntive di forze dell’ordine gia’ arrivate nel 2022, “ci sara’ una nuova introduzione di 45 uomini”. (AGI)

Sicurezza: Piantedosi, problemi comuni aree Milano Roma e Napoli (2)

(AGI) – Napoli, 18 nov. – Ma il vero punto, rimarca Piantedosi, e’ “la metodologia per affrontare certe tematiche”, a cominciare dalla questione del disagio giovanile e della criminalita’ minorile, che qui hanno un’incidenza “piu’ forte rispetto ad altre aree del Paese”. Uno dei temi di grande attualita’, dopo il caso del cosiddetto ‘palazzo dei boss’ in via Egiziaca a Pizzofalcone, e’ l’occupazione abusiva di immobili. “Anche su questo argomento – dice Piantedosi – ho riscontrato un raccordo istituzionale perfetto. Vanno bene le sollecitazioni dell’opinione pubblica, ma le istituzioni devono avere i loro tempi per fare operazioni efficaci. C’e’ un incrocio tra le questioni della criminalita’ organizzata e le persone che hanno veramente bisogno della casa, quindi si lavora per distinguere queste due situazioni”. Discorso analogo anche per i campi rom: “si incrociano illegalita’ e degrado sociale e umano – evidenzia Piantedosi – le azioni di legalita’ devono avere cura anche delle fragilita’”. Sul fronte della videosorveglianza, fa notare che, rispetto all’ultima visita a Napoli di un ministro dell’Interno, “l’efficienza e’ migliorata dal 75 all’81 per cento. Ci sono problemi di dotazioni finanziarie e logistiche, ma ci sono fondi per la sicurezza urbana e altre risorse” per migliorare la manutenzione e la valorizzazione della rete. (AGI)

NAPOLI (ITALPRESS) – “Quello sull’autonomia è un dossier molto delicato in cui andranno incrociate molte sensibilità. Chi propone pensa che sia un fattore di sviluppo anche per le aree più svantaggiate, creando opportunità attraverso forme maggiori di autonomia in delimitati ambiti di materie, alimentando una classe dirigente più formata.

Il tema credo sia trasversale a tutte le forze politiche, aspettiamo la discussione che sorgerà in proposito”. Lo dice il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Napoli, a margine del Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza.

“Non c’è ancora un’ipotesi passata al vaglio delle componenti di Governo- afferma il Ministro dell’Interno -. Ci sono dei capisaldi che caratterizzano lo Stato unitario, la materia dell’ordine e della sicurezza pubblica sono competenza dello Stato e per le funzioni che mi competono non mi preoccupo.

Da questo punto di vista – chiosa Piantedosi – non avrei personalmente dei timori”.

G7: Faeser, buon incontro con Piantedosi, lavoreremo su sicurezza

Roma, 18 nov. (LaPresse) – “E’ stato importante avere questo scambio bilaterale con il mio collega italiano. E’ stata una buona conversazione, amichevole”. La ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha commentato così l’incontro con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi a margine del G7 degli Interni a Eltiville, in Germania. “Abbiamo discusso di intensificare il nostro lavoro in particolare nel settore della politica di sicurezza”, ha aggiunto Faeser durante la conferenza stampa finale del G7 Interni.

Autonomia: De Luca, impegnati in battaglia contro idea devastante

(AGI) – Salerno, 18 nov. – “La Regione Campania e’ impegnata da anni in una battaglia contro un’idea devastante dell’autonomia differenziata delle Regioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdi’. “Abbiamo riavviato questa battaglia – dice – dopo che il ministro Calderoli ha presentato una bozza di disegno di legge che avrebbe dovuto concretizzare l’autonomia differenziata.”Questa volta – aggiunge – abbiamo registrato un grande interesse anche da parte di altre Regioni meridionali e non solo meridionali rispetto ai rilievi critici avanzati dalla Regione Campania, da anni. Mentre, in passato, eravamo soli a fare questa battaglia, oggi vedo che il fronte si e’ allargato”. (AGI)

