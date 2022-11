La voce del cittadino. Marano, è iniziata (per tanti residenti) anche l’odissea elettricità

474 Visite

Finite le “tarantelle” con acqua e spazzatura, per tanti cittadini di Marano – soprattutto di via Casa Giarrusso e zone limitrofe – è iniziata l’odissea elettricità. Case senza luce da stamani alle 9, senza preavviso, ed è tornata solo pochi minuti fa. E analoghe problematiche si erano verificate, per molte ore, anche in passato. Le segnalazioni al gestore non hanno finora sortito gli effetti sperati dai residenti. Ormai a Marano mancano, come suol dirsi, l’asso, il due e il tre.













