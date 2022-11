G20, Meloni: “Usa disponibili ad aumentare forniture gas”

Migranti, Meloni: collaborare è molto meglio che discutere

“Abbiamo avuto l’occasione di fare due chiacchiere anche con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in materia di immigrazione. Quello che è accaduto nei giorni discorsi dimostra ancora una volta come le soluzioni fin qui individuate non siano probabilmente le migliori e non siano sufficienti. Quindi abbiamo ragionato di come organizzare delle riunioni in cui si possa mettere le varie soluzioni sul tavolo per cercare di collaborare su una materia su cui è molto meglio collaborare piuttosto che stare a discutere” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali.