AUTONOMIA: DE LUCA, ‘CAMPANIA CHIEDE RITIRO DDL CALDEROLI

La Campania chiederà “il ritiro del disegno di legge per l’autonomia differenziata presentato dal ministro Calderoli”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, illustrando in conferenza stampa la posizione della Regione in merito al tema dell’autonomia differenziata alla vigilia della riunione della Conferenza delle Regioni alla quale parteciperà il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

Secondo De Luca, il disegno di legge “non è emendabile perché ha un’ispirazione di fondo che non è accettabile”, e per alcuni aspetti “significa la rottura dell’unità nazionale”.













