Villaricca, cedimento in via Palermo: Di Fenza incontra il Prefetto Scialla insieme ai residenti

“Questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Villaricca si è tenuto un proficuo incontro con la Commissione Straordinaria dell’ente retta dal Prefetto Rosalba Scialla, a cui ho partecipato insieme ad una delegazione di residenti di Via Palermo, sgomberati dalle proprie abitazioni, nelle settimane scorse, a causa dei duplici sprofondamenti della strada, per individuare soluzioni rapide al problema in questione.” Dichiara in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.

Dopo aver effettuato una ricognizione sullo stato dei luoghi in Via Palermo, insieme ai residenti e ai tecnici della ditta incaricata dei lavori di somma urgenza, dove sono ancora in corso gli interventi di ripristino del manto stradale e per la messa in sicurezza delle abitazioni, abbiamo colloquiato con il Prefetto Scialla e il Comandante della Polizia Municipale di Villaricca Testaverde ottenendo ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. La prima voragine forse causata da un problema al condotto fognario è stata completamente riempita dalla ditta incaricata ma successivamente si è registrato un ennesimo cedimento dovuto forse alla presenza di una cava sotterranea, interessata in passato da estrazione di materiali, mai denunciata prima – prosegue Di Fenza – si tratta di un fatto gravissimo e vanno subito individuati i responsabili di questa omissione. La situazione è sotto controllo al momento, bisogna però accelerare le operazioni per restituire quanto prima le abitazioni alle famiglie sgomberate, a cui va dato tutto il sostegno possibile e vanno trovate soluzioni adeguate e dignitose. Ho ricordato ai presenti che la regione Campania è pronta a sostenere il Comune di Villaricca, se gli interventi rientrano nelle competenze regionali, e mi porrò da interlocutore per portare all’attenzione delle direzioni interessate, le istanze rappresentate durante l’incontro odierno. Desidero ringraziare personalmente il Prefetto Scialla che sta lavorando in maniera incessante per risolvere la problematica di Via Palermo, la sua apertura al dialogo e al confronto aiuterà senz’altro tutte le parti in causa a raggiungere gli obiettivi sperati. Il comune di Villaricca, così come tantissimi enti, si trova in dissesto finanziario, questo di certo non aiuta l’amministrazione comunale e lascia poco margine di movimento. Un ringraziamento va, altresì, alla Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Rosaria Topo che sta aiutando tantissimo i residenti colpiti dal crollo. Conclude Di Fenza.













