Giugliano, aggredisce la moglie con una lama tagliente: arrestato per tentato omicidio

Ieri sera i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti un 37enne incensurato del posto. Durante una discussione con la moglie, verosimilmente per motivi sentimentali, ha colpito la donna con una lama tagliente. 10 i colpi inferti, uno di questi più profondi, in zona lombare. La donna è stata ricoverata in ospedale a Giugliano in prognosi riservata e rimane in osservazione. L’uomo è stato arrestato e tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.