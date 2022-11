“Putin ci aveva nascosto l’invasione”. Ecco perché la Cina non supporta lo Zar in Ucraina

106 Visite

La Cina non ha dato tutto il supporto che Mosca sperava alla guerra in Ucraina per un motivo ben preciso. Vladimir Putin, nonostante la partnership «senza limiti» con Xi Jinping, non avvertì il presidente cinese dell’intenzione di invadere l’Ucraina.

Lo hanno rivelato quattro diverse fonti al Financial Times, secondo cui Xi fu colto di sorpresa dalla guerra, scoppiata il 24 febbraio, 20 giorni dopo l’incontro a Pechino con il presidente russo, in occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali in Cina. «Putin non ha detto a Xi la verità», ha ammesso una fonte cinese al giornali britannico, secondo cui «se ce lo avesse detto, non ci saremmo trovati in una posizione imbarazzante». «Avevamo oltre seimila cinesi che vivevano in Ucraina – ha ricordato – e alcuni di loro sono morti durante l’evacuazione, nonostante non l’avessimo reso pubblico».













