Sprint vincente dell’Aktis Acquachiara: i biancoazzurri piegano 13-12 la Lazio alla Scandone

Al termine di un’autentica girandola di emozioni l’Aktis Acquachiara conquista, con pieno merito, il primo successo stagionale. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei superano 13-12 la Lazio in un confronto che vive il suo epilogo nelle battute finali. A decidere le sorti di una sfida nella quale i padroni di casa dettano il ritmo delle operazioni fin dalle prima battute il bolide in diagonale con cui il man of the match Mattia Rocchino, a meno di trenta secondi dal suono della sirena conclusiva, scaraventa la palla in porta sfruttando la parata non perfetta di Serra, che nella circostanza non appare immune da colpe. I padroni di casa, autori di un lusinghiero 5/9 nel fondamentale della superiorità numerica, approcciano il match nel migliore dei modi, esprimono un gioco di eccellente qualità in fase offensiva realizzando diverse reti di pregevole fattura e toccano, in diverse circostanze, le due lunghezze di vantaggio. I giovani leoni biancoazzurri non sono però impeccabili in difesa e commettono qualche leggerezza di troppo che li costringe a lottare fino alla fine e li priva di una vittoria che avrebbe potuto essere anche più ampia nelle sue proporzioni. Da elogiare però il carattere di una squadra di giovani che al cospetto di una rivale che, pur infarcita di tanti Under che sono stati protagonisti dell’ultima Final Eight Under 16, vanta al suo interno giocatori di assoluto valore come Leporale, Vittorioso e Jankovic subisce le rimonte capitoline senza battere ciglio ed è pronta a ripartire, con voglia sempre maggiore, per macinare il proprio gioco. Ciliegina sulla torta della bellissima giornata vissuta dai padroni di casa l’esordio in serie A2 del classe 2006, Angelo Cassaniti, ulteriore testimonianza dell’eccezionale lavoro che il club presieduto da Franco Porzio svolge con il settore giovanile.

A fine partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi:” Sono molto contento, abbiamo fatto una bella partita nella quale siamo andati più volte in vantaggio. Dobbiamo migliorare sulla capacità di gestione del risultato ma mi aspetto, visto che siamo una squadra giovane, i momenti in cui acceleriamo quando non dobbiamo oppure andiamo a concludere in maniera frettolosa. Testa sotto, lavoriamo per la prossima e rinnovo i complimenti ai ragazzi per la bella partita”.

Fabio Angelone, protagonista di un bel duello con Antonio Vittorioso, analizza così la prestazione odierna:” C’era un pizzico di emozione iniziale per l’esordio casalingo. Siamo stati bravi a reagire al gol iniziale e a portarci in vantaggio. Nei primi due tempi è andata abbastanza bene, abbiamo mantenuto un buon ritmo ed espresso un gioco. Il terzo tempo è iniziato con il vantaggio degli ospiti, abbiamo accusato qualche distrazione in difesa a cui abbiamo posto rimedio con la qualità del gioco e i movimenti collaudati in allenamento. Nella frazione conclusiva abbiamo mantenuto la calma e siamo riusciti a mettere la palla dentro aspettando con pazienza l’ultimo passaggio. Sono contento della vittoria anche se è stata molto sofferta, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto soprattutto in fase difensiva, dobbiamo entrare in acqua più concentrati e determinati. Da lunedì inizieremo a lavorare per farci trovare pronti in vista della trasferta di Ancona”.