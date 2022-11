Caos rifiuti a Marano, il Comune continua a non intervenire. Situazione ben oltre la soglia di guardia

214 Visite

Gentile direttore, credo sia giusto fare luce sull’attuale degrado ambientale dovuto all accumulo dei rifiuti abbandonati e sparsi dappertutto e da giorni nella nostra citta. NON E’ COLPA DEI CITTADINI che, secondo I COMMISSARI, non hanno conferito rispettando il calendario della differenziata. La colpa e’ in minima parte degli incivili, ma soprattutto degli altri attori in causa che non hanno raccolto i rifiuti per giorni e che poi si sono mischiati tra di loro e sono diventati poi montagne di rifiuti. Ed adesso sono li da giorni e cosa aspettano i Commissari? Che la gente si stanchi e reagisca di fronte a tele assurda passività ed indifferenza ad un problema cosi serio?

LO STATO DEVE INTERVENIRE CON URGENZA E SUBITO per tutelare la salute dei suoi cittadini.

Giuseppe (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS