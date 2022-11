Melito: Una pianta che sembra un albero di Natale. Era marijuana, carabinieri denunciano 57enne

457 Visite

Manca ancora molto a Natale ma in qualche abitazione c’è già qualcosa che lo ricorda tipo gli ornamenti mai tolti o gli addobbi sempre-verdi, in questo caso però gli odori fanno pensare a tutt’altro.

Siamo a Melito di Napoli dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno pensato bene di perquisire l’abitazione di una 57enne del posto. L’aroma di marijuana era troppo forte a via Sandro Pertini e ai militari è bastato poco per capire da dove provenisse. Nel giardino antistante l’abitazione della donna un “albero” e non di quelli natalizi bensì di marijuana. La pianta – un esemplare dell’altezza di circa 3 metri per un diametro di 22 centimetri – è stata sequestrata.

La donna dirà che di quella pianta non ne sapeva nulla ma per lei è arrivata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS