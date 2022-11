Marano, Giudice di Pace. Onofaro e Frecciarulo (Lega): “Approvata mozione che impegna il governo a sospendere chiusura”

602 Visite

“Sul Giudice di Pace di Marano non molleremo di un passo! Abbiamo promesso il nostro impegno e continueremo a farlo in tutte le sedi opportune . Su nostra indicazione proprio ieri la delicata questione è stata portata in Consiglio Regionale che ha approvato una mozione, primo firmatario Severino Nappi (Capogruppo Lega), che impegna la Regione Campania a chiedere al Governo nazionale di sospendere ogni procedura di chiusura degli uffici del giudice di pace di Marano in ragione della necessità di garantire nell’area questo importante presidio di legalità. Sempre su iniziativa della Lega, la giunta regionale a sua volta ha preso l’impegno di valutare la possibilità di finanziare le amministrazioni locali interessate per facilitare il mantenimento degli uffici e l’agibilità degli stessi” dichiara Salvatore Onofaro, Presidente del Consiglio Comunale di Qualiano e Responsabile Regionale Enti locali della Lega. Esprime soddisfazione la referente leghista di Marano, avvocato Teresa Frecciarulo, che nella stessa giornata di ieri si era recata a Roma in delegazione con una rappresentanza di Fratelli d’Italia per sollecitare un intervento risolutivo del Governo sulla possibile chiusura del Giudice di Pace.

NOTA STAMPA













