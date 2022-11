Casavatore. Partiti i lavori di riqualificazione dello stadio

180 Visite

Partiti i lavori di riqualificazione dello stadio: a realizzare le opere edilizie al complesso sportivo di Piazzale Sallustro, la stessa ditta che ha ristrutturato lo stadio Maradona di Napoli. Espletati gli adempimenti necessari, le chiavi del cantiere sono state consegnate ad ottobre onde consentirne la realizzazione nei termini concordati, all’esito dei quali sarà ripristinato un complesso sportivo che da troppi anni manca sul territorio cittadino. Ad occuparsi insieme ad altri componenti della maggioranza e seguire da vicino i lavori per certi versi storici, il consigliere comunale del Pd, Tommaso D’Auria. La struttura, nel corso del tempo, è stata al centro di numerosi polemiche visto che l’allora assise guidata sempre dal sindaco Luigi Maglione, aveva votato il piano di finanziamento per la ristrutturazione del palazzetto dello sport e dell’ annesso campo sportivo, integrandolo al piano triennale delle opere pubbliche ma che era rimasto fermo durante la gestione commissariale e successive elezioni che avevano decretato l’insediamento dell’amministrazione di centrodestra. “Il campo sportivo è un motore vitale per l’economia e la vita sociale del paese – ha ribadito D’Auria -, potendo sicuramente rappresentare oltre che punto di aggregazione sportiva, un’opportunità per molti giovani del territorio, sottraendoli alla strada”. Con l’avvio dei lavori finalmente la struttura abbandonata da anni alla mercé del tempo e delle infiltrazioni d’acqua con finestre divelte, parquet il legno intriso d’acqua e sollevatosi da terra, neon caduti, calcinacci e solai con chiari ed evidenti macchie di muffa, vedrà nuova luce. I finanziamenti, pari a circa 1.100.000 mila euro, sono stati stanziati dopo il parere favorevole del CONI e il progetto presentato per la riqualificazione dell’impianto polivalente che prevede tra l’altro anche la pavimentazione in erba sintetica del campo.

Sergio Coletta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS