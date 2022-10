Reddito Cittadinanza, l’aut aut della Meloni: “La povertà non si combatte con l’assistenzialismo”

254 Visite

Nel discorso che ha anticipato il voto di fiducia alla Camera dei Deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è soffermata sul futuro del reddito di cittadinanza.

Meloni ha utilizzato parole forti, come aveva fatto in campagna elettorale, parlando di “fallimento” della misura, smentendo quindi coloro che pensavano in un cambio di posizione vista la nomina di Marina Calderone al ministero del Lavoro, colei che in passato si è schierata in diverse occasioni a favore del reddito di cittadinanza.

Ecco quindi che si fa strada il piano che Fratelli d’Italia ha indicato da tempo: togliere il reddito di cittadinanza a chi può lavorare, visto che la povertà non si combatte con l’assistenzialismo ma con il lavoro. Un progetto che potrebbe essere realizzato già con la legge di Bilancio 2023, anche se Meloni non si è soffermata sulle tempistiche.

La nuova presidente del Consiglio è consapevole che in Italia c’è un problema di “povertà dilagante”. E per l’occasione ha citato Papa Francesco, il quale di recente ha ribadito il concetto per cui la povertà non si combatte con l’assistenzialismo, visto che “la porta della dignità di un uomo è il lavoro”.

Una “verità profonda” per Giorgia Meloni, che va indicare quale deve essere la strada da prendere per il futuro del reddito di cittadinanza.













