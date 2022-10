Champions, Napoli-Rangers: i cambi di Spalletti

28 Visite

Dopo aver centrato matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale con quattro vittorie su quattro partite, Spalletti vuole conquistare anche il primo posto nel girone. L’obiettivo non impedisce però al tecnico di far riposare qualche titolare e di concedere un’opportunità a chi finora ha avuto meno spazio: occasioni così per Ostigard, Elmas e Simeone. Turno di riposo per Kim e Zielinski.













