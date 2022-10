76 Visite

Demolito anche il Rangers, stavolta al Maradona, con reti di Simeone (doppietta) e Ostigard. Gara in scioltezza degli azzurri, che non risentono dell’ampio turn over varato da Spalletti. Ennesima vittoria, la dodicesima di fila. Primo posto nel girone, con 20 gol fatti: la prossima settimana la trasferta di Liverpool per chiudere in bellezza.













