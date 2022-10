361 Visite

Sono dovuti intervenire i carabinieri in una tabaccheria di Calvizzano dove sarebbe scoppiata una lita tra il titolare dell’esercizio commerciale e un extracomunitario. Una lite forse nata per il mancato pagamento di una consumazione o forse per qualche parola di troppo. Sul posto anche i mezzi di soccorso, che hanno medicato l’extracomunitario, che ha riportato un piccolo taglio alla testa.













