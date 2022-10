Senato, Renzi e Berlusconi protagonista. L’ex premier: “Attaccare Meloni sul femminismo è masochismo”. Il leader di Fi: “Noi dalla parte dell’Occidente e della pace”

188 Visite

Berlusconi chiama Meloni ‘signor presidente’, gioisce per nipote

Per tutto il suo intervento, in fase di dichiarazione di voto al Senato, Silvio Berlusconi si è rivolto a Giorgia Meloni chiamalndola ‘signor presidente del Consiglio’. La solennità dell’occasione ha quindi marcato una differenza, anche semantica, rispetto ai rilievi mossi di recente alla “signora Meloni” per come sia stata “penalizzata” Forza Italia in fase di formazione del governo.

In incipit di intervento il Cavaliere poi ha tenuto a dare anche un annuncio personale. “Sono felice di essere qui e sono felice anche perché tre ore fa è nato il mio diciassettesimo nipotino: evviva!”, ha festeggiato la nascita del figlio di Luigi e della moglie Federica.

Floridia, no a fiducia da M5s, non distruggere il reddito di cittadinanza

Il Movimento 5 stelle voterà contro la fiducia al governo. Lo ha annunciato nell’Aula del Senato Barbara Floridia. “Se vorrà aumentare il precariato e distruggere il Reddito di cittadinanza, disturberemo l’azione del governo. Mi auguro che il ministero della Difesa non sia il ministro della guerra e che il ministero della Famiglia non sia il ministero che stravolgerà i diritti civili”, ha aggiunto. “Ci sorprenda – ha concluso rivolgendosi a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio – proprio perché è una donna”.

Standing ovation del centrodestra per Berlusconi, anche Meloni

Standing ovation e lungo applauso di tutti i senatori del centrodestra per l’intervento di Silvio Berlusconi nell’Aula del Senato, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo. Al termine dell’intervento del leader di Forza Italia, i senatori del centrodestra si sono tutti alzati in piedi per applaudirlo. In piedi anche i ministri, a partire dai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Si alza in piedi e applaude anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Berlusconi, FI liberale, garantista, europeista e atlantica “Signor presidente del Consiglio, Forza Italia lavorerà al suo fianco con impegno e con lealtà, per realizzare il programma sul quale abbiamo avuto la fiducia degli italiani. Lo faremo da liberali, da cristiani, da garantisti, lo faremo da europeisti e da atlantici”. Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato.



Renzi, critiche Pd a merito? Malpezzi era pasdaran… “Lo dico agli amici del Pd: non riesco a capire come sia possibile che il primo argomento di discussione sia attaccare la maggioranza per il merito, per il nome dato a un ministero. Lo dico alla capogruppo Simona Malpezzi, che era una pasdaran del fatto che bisognasse inserire il merito nella ‘buona scuola’”. Così Matteo Renzi, in aula a Palazzo Madama per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.



Berlusconi cita il suo discorso del ’94, sogno un futuro migliore “Nel 1994, in questa stessa Aula, chiedendo al Senato la fiducia per il primo governo di centro-destra, io conclusi il mio intervento parlando della possibilità di sognare, ad occhi bene aperti un nostro futuro migliore, parlai della possibilità di costruire un’Italia più giusta, più generosa e più sollecita verso chi ha bisogno e verso chi soffre, parlai di un’Italia più moderna e più efficiente, di un’Italia più prospera e più serena, più ordinata e più sicura”. Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato. “Queste le mie parole di allora, queste le mie parole di oggi. Al Presidente del Consiglio e al Governo i miei e i nostri più convinti e affettuosi auguri per tutti i prossimi cinque anni di lavoro”, ha concluso.



Renzi, criticare Meloni su donne è masochismo “Il Pd ha contestato la premier sulla rappresentanza femminile. E’ una donna che ha vinto delle battaglie. Tutto si può dire alla presidente Meloni, tutto, ma alla trentunesima presidente del Consiglio dopo 30 maschietti tutto puoi dire, ma andarla ad attaccare sulla rappresentanza femminile non è opposizione, è masochismo…”. Lo ha detto il leader Iv, Matteo Renzi, in aula a Palazzo Madama per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.



Berlusconi, lavorare alla pace nel rispetto del popolo ucraino “Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati Occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo”. Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato.



Renzi, sulla sfida per l’elezione diretta del premier ci siamo “Se la maggioranza vorrà sfidarci sull’elezione diretta del presidente del Consiglio, quello che noi abbiamo chiamato il ‘sindaco d’Italia’, noi ci saremo”. Lo ha detto il leader Iv, Matteo Renzi, nell’Aula del Senato per la dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.



Renzi parla, Meloni segue sorridendo La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha seguito con attenzione l’intervento del leader di Iv Matteo Renzi, sottolineando con diversi sorrisi i passaggi più corrosivi e le battute dell’ex-premier, come ad esempio quello in cui ha ironizzato sulle critiche nei confronti della premier da parte del Pd.



Berlusconi, sono sicuro che il governo sarà dalla parte dell’Occidente e della libertà “Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell’Occidente e della libertà. E io sono assolut













