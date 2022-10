Marano, nelle periferie miasmi nauseabondi. San Rocco e dintorni nella morsa del tanfo. In via Corree di sotto invece hanno vinto i furbetti

111 Visite

Miasmi e tanfo di rifiuti insopportabile, di nuovo, in molte zone di San Rocco, via Silvano, San Marco e dintorni. Era già accaduto un anno fa, ma ora il problema si è ripresentato. I cittadini di quelle zone non sanno a che santo votarsi. Qualcuno propone esposti e raccolte firma, ma al momento siamo alle proteste a mezzo social. Da dove provengono i miasmi? Con ogni probabilità, sostiene qualcuno, dalle discariche a ridosso tra Giugliano e Qualiano o dal nuovo impianto fatto sorgere da De Luca nella zona di Ponte Riccio. Ormai la zona di San Rocco, tra antenne per la telefonia e la puzza insopportabile, è sotto assedio. Ci sono lagnanze, proteste, ma occorrerebbe fare un salto di qualità: chiedere ai carabinieri e ai vigili di indagare, ma sappiamo che sarà difficile anche questa strada.

Nulla è stato fatto, a parte la prima parte dell’operazione, anche per gli scarichi abusivi (di liquami) in via Corree di sotto. Solo una parte dei cittadini ha realizzato i pozzi richiesti dopo denunce e diffide, molti altri no. Ma i vigili hanno mollato da un pezzo la presa e pure chi ha i pozzi, in molti casi, continua a sversare nel canalone che porta i liquami fino a Licola. Complimenti a tutti!













