BACOLI: COMUNE, ASSUNZIONI DI 7 UNITA’. Piano assunzioni, ormai un ritornello dell’amministrazione

A fine anno, lo scorso anno, l’Amministrazione si limitò ad assumere 5-6 persone già pubblici dipendenti fra cui due dirigenti già distaccati. Quest’anno invece il Comune sembra voglia fare molto meglio. A luglio il Sindaco annunciava che l’assessore L. Basciano “è riuscita ad ottenere diverse nuove assunzioni. Oltre la decina”. Per essere precisi il “piano assunzioni” – aggiornato con delibera di Giunta n. 111 del 20 maggio – prevede per quest’anno: – 2 categorie D: un laureato in materie economiche ed uno in ingegneristiche o informatiche ; – 8 categorie C: un vigile, tre geometri, due ragionieri, due impiegati. Però di queste 10 unità, 3 – l’ingegnere e 2 geometri – sono al 50 %. Inoltre delle 8 categorie C – precisa il piano – “saranno reclutate i 2/3 – cioè solo 5 – attraverso procedura di concorso e per 1/3 attraverso verticalizzazioni di figure interne” cioè tra dipendenti già in servizio. Quindi solo 7 unità – 5 C più 2 D – saranno assunte all’esterno degli attuali dipendenti e sicuramente non saranno tutte a tempo pieno. Siamo dunque ben lontani dalla “oltre la decina” annunciata. Queste sono le tante sbandierate assunzioni che non si facevano – ormai un ritornello – da quarant’anni ? Come mai un ritardo di tre mesi rispetto l’annuncio del Sindaco ? E se i concorsi saranno – come sembra – pubblicati a giorni sulla Gazzetta ufficiale, quanti altri mesi ci vorranno per completarli ? Assumeremo last minute tra Natale e Capodanno come nel 2021 ? Questa la chiamate programmazione del personale ? Tanto poi preferite le privatizzazioni che fanno rima con “più semplici” assunzioni.

Il Pappice