Marano, i carabinieri sequestrano una carpenteria abusiva

Nella giornata di ieri, in seguito a un servizio straordinario predisposto dai carabinieri di Marano in collaborazione con la Forestale di Pozzuoli, sono stati denunciati (per esercizio abusivo della professione e illecito smaltimento dei rifiuti) tre soggetti dell’impresa Pa di via Panoramica. L’impresa in questione, secondo quanto ricostruito dai militari, sulla carta si occupava di trasporti ma in realtà fungeva da carpenteria (foto di archivio generica) abusiva.

Le aree sono state interessate a un sequestro penale. Nel corso dei controlli sul territorio, inoltre, sono state identificate 102 persone, controllati 78 mezzi, elevate sanzioni al codice della strada e comminati due sequestri amministrativi per un importo di euro 6 mila e 700 euro.













