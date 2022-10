94 Visite

Un’auto ci è finita dentro, in pieno, stamani a due passi dal liceo Segrè di via Arafat. Al posto della buca, una delle tante, ora c’è una sedia come si evince dalla foto. Una delle tante, dirà qualcuno, ma noi non ci stancheremo mai di segnalare e denunciare.













